كورونا تعود لتهدد الكالشيو مجددا

فيروس كورونا ما يزال يحير الأندية في إيطاليا فحتى مع الإجرائات المشددة والتدابير الوقائية للأندية للحد من انتشار “كوفيد 19” بدأ خروج بعض العينات الإيجابية لفحوصات بعض اللاعبين

فبداية من إصابة أحد عناصر فريق تورينو منذ مدة وصولا إلى إصابة نجمي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي ليو دوارتي من صفوف ميلان.. أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إصابة لاعب وسط “جنوى” الدنماركي “لاسه شونه” بالفيروس في المسحة الثانية للاعبي الفريق أي بعد يوم من الإعلان عن إصابة الحارس ماتيا بيرين، المعار من يوفنتوس عقب إجراء المسحة الأولى, والتي أثبتت إصابته بالفيروس, ليصبح الفيروس مصدر قلق قد يهدد بتأجيل بعض المباريات في حال انتشاره بشكل أوسع.

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