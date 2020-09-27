بعد التغلب على كورونا.. منتخب الفرسان يعود للتدريبات

بعد أن انقطعت الأخبار واجتاح فيروس كورونا المعسكر التحضيري، باشر فرسان ليبيا استعداداتهم للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

التدريبات أقيمت بملعب نادي الطلائع رقدالين تحت إشراف المرجيني وعينات كورونا ظهرت جميعها سلبية ليكون المنتخب بالتالي جاهزا للسفر إلى تونس وخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي التوغو وجزر القمر في أيام الفيفا.

بوجود اللاعبين المحترفين سيكون المنتخب الوطني في أكتوبر بوضع مريح ومستعد للاستحقاق الأفريقي في شهر نوفمبر القادم.

تعقيدات حدثت في الفترات الماضية على رأسها توقف المعسكر بسبب كورونا لكن الأمور الآن أصبحت أكثر وضوحا والمنتخب في طريقه لبداية الاستعدادات الرسمية.

ويسعى المرجيني في هذا الوقت الضيق لاختيار العناصر المحلية وتطعيمها باللاعبين المحترفين تمهيدا لمواجهتي غينيا الحاسمتين فمنهما إما سيكون العبور بنسبة كبيرة للكان أو تسجيل وداع جديد.

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