يوفنتوس يرحل إلى الأولمبيكو لمواجهة روما

تقرير| 218

يحتضن ملعب الأولمبيكو اليوم أولى القمم الكبرى لموسم الدوري الإيطالي حين يستقبل روما ضيفه يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم التسعة الماضية.

ويسعى الجيالوروسي وبعد التعادل على الملعب أمام هيلاس فيرونا وخسارة النقاط على الورق عقب إشراك لاعب الوسط دياوارا دون تسجيله بالفريق الأول بقيادة مدربه باولو فونسيكا لتعديل الدفة في بداية مشوار الفريق على ملعبه رغم صعوبة المهمة أمام يوفنتوس والذي حقق انتصارا كبيرا في الجولة الماضية أمام سامبدوريا في تورينو.

وسيكون رفقاء كريستيانو رونالدو وبعد التحاق ألفارو موراتا على أتم الجاهزية للعودة بالنقاط الثلاثة من رحلة العاصمة، رحلة يرى فيها المدرب أندريا بيرلو أنها ستكون اختبارا مهما للفريق رغم عدم التأكيد بالزج بالثلاثي رونالدو وديبالا وموراتا منذ البداية فأغلب الترشيحات تؤكد خوض البيانكونيري للمواجهة بنفس تشكيلة الجولة الأولى .

وفي جانب أصحاب الأرض سيكون المهاجم إيدين دجيكو حاضرا بصورة أساسية بحسب المدرب فونسيكا بعد الفترة الماضية التي ربطت انتقاله إلى السيدة العجوز قبل انضمام موراتا بصورة رسمية، روما الآن يبحث عن الخروج من دوامة الإخفاق في أصعب امتحان للفريق في بداية الموسم.

قمة كلاسيكية في الموسم الماضي حسم روما المواجهة في أليانز ستاديوم رغم تتويج اليوفي باللقب لكن يوفنتوس الحالي يطمح لبداية قوية وتكريس هيمنته المحلية أمام كبار الأندية لمواصلة الثقة وجمع أكبر عدد من النقاط.

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