“ميلان” يواصل انطلاقته الإيجابية بالفوز على “كروتوني”

حقق فريق “ميلان” انتصاره الثاني على التوالي، حيث فاز خارج أرضه على فريق “كروتوني” بهدفين دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “إيزيو سكيدا” ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي .

وافتتح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، التسجيل في الدقيقة الـ 45 من علامة الجزاء، ثم في أول خمس دقائق للشوط الثاني؛ أضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني للروسونيري .

وواصل “ميلان” انتصاراته المتتالية حيث لم يخسر في آخر 17 مباراة متتالية في الدوري، وفاز في 13 مباراة وتعادل في أربع.

وكان “ميلان” قد حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعب “سان سيرو ” أمام ضيفه “بولونيا” بثنائية نظيفة، سجلها النجم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لم يشارك في مواجهة “كروتوني” بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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