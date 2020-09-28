“هاتريك فاردي” يعرقل مسيرة “مانشستر سيتي”

تمكن فريق “ليستر سيتي” من التغلب على مضيفه “مانشستر سيتي” وألحق به هزيمة كبيرة حيث سجل في شباكه خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم “مانشستر سيتي” في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية للجزائري رياض محرز سكنت شباك الحارس كاسبر شمايكل، قبل أن يسجل الهداف جيمي فاردي ثلاثية افتتحها في الدقيقة الـ 37 من علامة الجزاء، ليعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ54، قبل أن يسجل الهاتريك من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة الـ 58.

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الـ 77 بتسديدة قوية، إلا أن ناثان آكي قلّص الفارق برأسية في الدقيقة الـ84، ليأتي الدور على يوري تيليمانس في تسجيل الهدف الخامس من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة.

وبذلك حقق “ليستر سيتي” فوزه الثالث على التوالي ليبقى في الصدارة إلى جانب “إيفرتون”، فيما يملك “مانشستر سيتي” ثلاث نقاط ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

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