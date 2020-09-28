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صفقة دفاعية” على أعتاب “مانشستر سيتي”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب فريق “مانشستر سيتي” من حسم صفقة ضمّ المدافع، روبين دياز، قادمًا من فريق “بنفيكا”، خلال “الميركاتو” الجاري؛ ليعزز خطه الخلفي الذي يعاني في الفترات الأخيرة.

وأعلن “بنفيكا” أن مدافعه أصبح على بعد خطوات من “السيتي” مقابل 68 مليون يورو، بالإضافة إلى 3,5 ملايين يورو تدفع كمتغيرات بناء على تحقيق اللاعب بعض الأهداف.

ويعدّ “دياز” أحد أعمدة “النسور البرتغالية” حيث لعب 137 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وكان قد خاض أولى مبارياته في 2017.

ويترقب المدرب، بيب غوارديولا، التعاقد مع مدافع جديد يعزز صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، كما أنه من المتوقع أن يستغني “السيتي” عن المدافع إيريك غارسيا لصالح فريق “برشلونة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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