المنتخب الوطني يشدّ الرحال إلى تونس لإقامة معسكره التحضيري

تقرير 218

شدّ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحاله باتجاه تونس لإقامة معسكره التحضيري، عقب أسبوعين من الحجر الصحي فرضا عليه في مدينة زوراة.

ولم يغادر “فرسان المتوسط” الوطن قبل أن يجروا حصة تدريبية واختاروا ملعب نادي الطلائع برقدالين مكانًا لها.

وقد انطلقت البعثة، صباح اليوم، برًا باتجاه تونس وستكون الوجهة هي سوسة حيث سيطلق المدرب الوطني، علي المرجيني، هناك تدريبات المنتخب تحضيرا لمواجهتي غينيا الاستوائية في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبون المحترفون، الذين اختارهم المدرب، تدريجيًا بالمعسكر ابتداء من الثاني من أكتوبر المقبل على أن يكتمل العدد يوم السادس من أكتوبر، قبل أيام قليلة من مواجهة التوغو وكذلك مواجهة جزر القمر.

وستكون الفرصة متاحة أمام الجهاز الفني للوقوف على إمكانيات اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قبل مواجهة الحسم في تصفيات “الكان” أمام غينيا الاستوائية.

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