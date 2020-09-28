“رونالد”و ينقذ “يوفنتوس” من “فخ الأولمبيكو”.. هنا تفاصيل المواجهة

تقرير 218

استضاف “الأولمبيكو ” قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، حيث توجّه فريق “يوفنتوس” لمواجهة فريق العاصمة روما، بتواجد إيدين دجيكو من جانب روما وألفارو موراتا من جانب “يوفنتوس”.

وتمكن ذئاب العاصمة الإيطالية من اختراق دفاعات “البيانكونيري” عن طريق الأرمني هنيريك مخيتاريان لكنه لم يجد حلاً للحارس تشيزني .وسدد لاعب وسط روما جوردان فيرتو ،كرة اصطدمت بيد مواطنه أدريان رابيوـ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض سجل منها فيرتو مفتتحا هدفًا لروما في الدقيقة الت 31.

وتحرك “البيانكونيري” نحو الهجوم وكان النجم كرستيانو رونالدو ، الأكثر حيوية وتحصل على ركلة جزاء مشابهة لروما حين لامست كرته يد بيلغريني ليسجل “الدون” هدف التعادل في آخر لحظات الشوط الأول.

ورفض الجيالوروسي السماح لـ”السيدة العجوز” بالدخول إلى استراحة الشوطين متعادلة في النتيجة، حيث قاد مخيتاريان مرتدة سريعة عاد خلالها لاعب الوسط جوردان فيرتو لتسجيل الثنائية.

وفي الشوط الثاني؛ بدأ روما كما أنهى الشوط الأول والمهاجم دجيكو كاد أن يخطف الهدف الثالث لكن كرته أوقفها القائم الأيمن للحارس تشيزني، أما “يوفنتوس” فقد ازداد وضعه تعقيدًا بعدما تحصل لاعبه رابيو على البطاقة الحمراء بعد التدخل على مخيتاريان .

ولم يوقف النقص العددي “البيانكونيري” عن الهجوم والسعي وراء التعادل وهذا ما كان بعد عرضية من دانييلو ورأسية “الدون” التي سكنت شباك أبناء العاصمة لتنتهي مواجهة القمة بالتعادل ليصل “اليوفي” للنقطة الرابعة فيما حصد روما أولى نقاطه في الموسم بعد خسارة مباراته إداريا أمام هيلاس فيرونا.

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