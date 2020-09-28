الاتحاد يعزز صفوفه بأربع لاعبين جدد

عزز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صفوفه بأربع لاعبيين جدد في مراكز مختلفة، استعدادا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز والمشاركة في البطولات القارية.

وتعاقد الاتحاد في أول صفقاته هذا الموسم مع عبد الرحيم التريكي قادما من نادي السويحلي، والمهاجم عبدالسلام أبوكراع من نادي الخمس في صفقة انتقال حر، فيما ضم الجناح الأيسر المهاجم محمد مخلوف والمدافع عبد المعز العموري في صفقات انتقال حر.

يشار إلى أن تسريبات من لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أكدت أن مطلع أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مالدوري الليبي الممتاز لموسم 2020/2021.

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