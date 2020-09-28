“حقبة كومان” يستهلها “برشلونة” برباعية أمام “فياريال”

تقرير 218

بعد معارك إدارة نادي “برشلونة” الأخيرة مع نجوم الفريق والعمل على مرحلة بناء جديدة يقودها المدرب رونالد كومان؛ انطلق الموسم وحضر ليونيل ميسي وكانت الأجواء غير مألوفة في “الكامب نو” بدون حضور الجمهور وبفقدان لويس سواريز المنتقل إلى “أتلتيكو مدريد”، وذلك خلال أولى مباريات الموسم أمام “فياريال” .

وتجسد الهجوم المنتظر من المدرب رونالد كومان على أرضية الملعب منذ البداية، حيث كانت فترة ربع ساعة فقط كافية لتريح جمهور “البلوغرانا” بعد تقدم الواعد إنسو فاتي بتمريرة من جوردي ألبا.

وعاد “فاتي” مجددًا ليزور شباك الغواصات الصفر بعد أربع دقائق؛ معلنًا التقدم المنطقي لوصيف الموسم الماضي .

وكان أنسو فاتي نجم الشوط الأول بلا منازع بعدما تسبب بركلة جزاء في الدقيقة الـ 35 سجل منها النجم ليونيل ميسي أول أهدافه في الموسم.

وقبل أن ينهي الحكم الفصل الأول من موقعة “الكامب نو” جاء الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر باو توريس ليدخل “البلوغرانا” إلى غرف الملابس بتقدم كبير في النتيجة والأداء .

وتواصلت فرص “برشلونة” خلال الشوط الثاني للمباراة وسط دعم من الجمهور خارج أسوار “الكامب نو”، والمدرب رونالد كومان، إلا أن عداد الأهداف توقف عند رباعية نظيفة وسط تألق واضح لأنسو فاتي الذي بات أصغر لاعب بالدوريات الخمس الكبرى يسجل عشرة أهداف أو أكثر منذ بداية الموسم الماضي.

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