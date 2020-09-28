“المدينة” يتعاقد مع الثلاثي “مخلوف والقمي والعمامي”

تواصل إدارة نادي “المدينة” إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي “المدينة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لتعاقد الإدارة مع الثلاثي عثمان القمي وأنور مخلوف إضافة إلى اللاعب السابق للحواتة مصدق العمامي.

ولم تكشف إدارة نادي “المدينة” عن قيمة التعاقدات ومدتها، واكتفت فقط بنشر الصور، التي يظهر فيها رئيس الجمعية العمومية للنادي علاء الدابة والذي يتولى مهام الاتفاق مع عدد من اللاعبين، مع رئيس مجلس إدارة النادي أسامة طليش.

وكان عدد من لاعبي نادي المدينة قد غادروا الفريق في هذا “الميركاتو ” وانتقلوا إلى أندية محلية أخرى.

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