الصبو ورزق يتوجّان مع “الاتحاد المنستيري” بكأس تونس

توّج اللاعبان المعتصم صبو وطلحة رزق، مع فريقهما “الاتحاد المنستيري”، بكأس الحبيب بورقيبة على حساب “الترجي” الرياضي التونسي.

وقد شهدت المباراة مشاركة “الصبو” كأساسي مع “الاتحاد المنستيري”، كما حضر حمدو الهوني منذ البداية مع “الترجي”.

ولم يدخل فريق باب سويقة المباراة بالشكل المطلوب وكان تائها طوال الشوط الأول والذي تقدم فيه “الاتحاد المنستيري” عن طريق إلياس الجلاصي.

وخلال الشوط الثاني، تحسن “الترجي” قليلاً، لكن المشهد كان مطابقًا للشوط الأول، ثم قبل نهاية الشوط بدقائق، أضاف ياسين العمري الهدف الثاني لفريقه ليتوج “الاتحاد المنستيري” باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية