مع افتتاحية “الميركاتو”.. العجيل” يعود إلى نادي “السويحلي”

بدأ نادي “السويحلي” المشاركة في “الميركاتو” الشتوي بعد تعاقده مع لاعبه السابق إبراهيم العجيل؛ تأهبًا للموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي “السويحلي”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورًا لتوقيع عقد “العجيل”؛ والذي حضره رئيس اللجنة التسييرية بالنادي، علي صوان، إضافة إلى سالم شكشاكة المكلف بالألعاب الجماعية.

وكان “السويحلي” قد نجح في ضم اللاعب من النصر الموسم الماضي ولكن مع توقف النشاط كان “العجيل” قريبًا من الاحتراف في الدوري الأردني مع فريق “سحاب” لكن الصفقة لم تنته ليعود اللاعب الشاب إلى ناديه، ويوقّع عقدًا مع “السويحلي”، لم تفصح الإدارة عن مدته حتى الآن.

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