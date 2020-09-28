الدولي الليبي “سند الورفلي” يتألق في الدوري المغربي

حقق فريق الدولي الليبي، سند الورفلي، “الرجاء البيضاوي”، فوزًا جديدًا في الدوري المغربي عقب تخطيه فريق س”ريع وادي زم” بهدف نظيف.

وابتعد “الرجاء” بهذا الفوز عن غريمه التقليدي “الوداد” الذي تعادل، مساء أمس، مع “المغرب التطواني”؛ ليوسع الفارق إلى ثلاث نقاط قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

واستطاع “الرجاء” حسم اللقاء أمام “سريع وادي زم” عن طريق محسن متولي من علامة الجزاء.

وكان المهاجم الليبي المعتصم بوشناف، المحترف في صفوف “وادي زم”، قد تغيب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويسعى رفاق “الورفلي”، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، للعودة من جديد إلى منصات التتويج المحلية والتي غابوا عنها لسبع سنوات.

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