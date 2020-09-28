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تحضيرًا للكونفدرالية.. “الاتحاد” يُعزز صفوفه بـ3 صفقات

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت إدارة نادي “الاتحاد” الكشف عن تعاقداتها للموسم المقبل تحضيرًا للمشاركة الأفريقية المرتقبة في كأس الكونفدرالية.

ونشر المركز الإعلامي لـ”الاتحاد”، مساء أمس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لتوقيع عقود اللاعبين الذين تعاقدت معهم الإدارة.

وانضم لاعب الخمس السابق، عبد السلام ابوكراع، إلى صفوف “الاتحاد” في صفقة انتقال حر، كما تعاقدت الإدارة مع لاعب نادي “الصداقة” السابق محمد مخلوف، وضمت كذلك عبد المعز العموري قادمًا من “الأولمبي” في صفقة انتقال حر.

ولم تعلن إدارة “الاتحاد” عن مدة عقود اللاعبين الثلاث الذين سيدافعون عن ألوان النادي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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