تحضيرًا للكونفدرالية.. “الاتحاد” يُعزز صفوفه بـ3 صفقات

بدأت إدارة نادي “الاتحاد” الكشف عن تعاقداتها للموسم المقبل تحضيرًا للمشاركة الأفريقية المرتقبة في كأس الكونفدرالية.

ونشر المركز الإعلامي لـ”الاتحاد”، مساء أمس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لتوقيع عقود اللاعبين الذين تعاقدت معهم الإدارة.

وانضم لاعب الخمس السابق، عبد السلام ابوكراع، إلى صفوف “الاتحاد” في صفقة انتقال حر، كما تعاقدت الإدارة مع لاعب نادي “الصداقة” السابق محمد مخلوف، وضمت كذلك عبد المعز العموري قادمًا من “الأولمبي” في صفقة انتقال حر.

ولم تعلن إدارة “الاتحاد” عن مدة عقود اللاعبين الثلاث الذين سيدافعون عن ألوان النادي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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