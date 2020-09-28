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بعد انتهاء الإعارة.. بودبوس يعود إلى الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر المحترف الليبي في صفوف نادي حمام الأنف التونسي إبراهيم بودبوس العودة لصفوف ناديه الأهلي بنغازي للمشاركة معه في دوري أبطال أفريقيا والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

ونشر بودبوس قراره بالعودة إلى الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قضى اللاعب فترة الإعارة منذ يناير الماضي وشارك في غالبية المباريات رفقة فريقه.

وكان الأهلي بنغازي قد أكد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام الماضية بعد مراسلته لاتحاد الكرة.

ويعتبر بودبوس من أبرز لاعبي الأهلي بنغازي حيث برز بشكل كبير في محطته الاحترافية رفقة نادي حمام الأنف التونسي على الرغم من هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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