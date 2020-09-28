فالتيري بوتاس يتوج بجائزة روسيا للفورمولا1

تُوّج الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس بجائزة روسيا الكبرى المرحلة العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 على حلبة سوتشي.

واستغل بوتاس فرض العقوبة على زميله البريطاني لويس هاميلتون بعد ارتكابه مخالفة قبل انطلاق السباق ليخصم منه خمس ثوان، ليتصدر الترتيب العام للسباق فيما جاء سائق ريد بول ماكس فيرستابن بالمركز الثاني فيما احتل سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز المركز الرابع.

ويتصدر هاميلتون ترتيب السائقين بفارق أربع وأربعين نقطة على زميله بوتاس وذلك قبل سبع جولات من سباقات الموسم الجاري.

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