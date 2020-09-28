استعدادا للاستحقاقات المقبلة.. الأهلي طرابلس يتعاقد مع كوكبة من اللاعبين لتدعيم الفريق الأول

في ظل الأنباء المتواترة على استئناف الدوري الليبي الممتاز وانطلاق الموسم الكروي الجديد بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الحرب على طرابلس، بدأت الأندية في تجهيز فرقها لهذا الاستحقاق خاصة الفرق الأربع الكبرى في ليبيا والتي ستشارك في المسابقات الافريقية مطلع العام القام حيث سيشارك صاحب آخر بطولة للدوري فريق النصر مع فريق الأهلي بنغازي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أما فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد فسيشاركان في الكونفدرالية الإفريقية.

إدارة فريق الأهلي طرابلس بدأت بنشاط في السوق الكروي، حيث تعاقدت مع إحدى عشر لاعبا لتدعيم الفريق الأول في مختلف المراكز.

وأعلنت إدارة النادي في غمرة احتفاله بالذكرى الـ 70 لتأسيس النادي التوقيع مع بلاعب ارتكاز النصر والمنتخب الوطني “عبد الله بلعم” (24 سنة) في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع “الفحامة” وفي عقد يمتد لسنتين، والأهلي كذلك ضم مدافع فريقي المدينة السابق محمود عكاشة.

وتعاقد الأهلي أيضا مع حارس المرمى “عبد الحكيم التركي” قادماً من المدينة، ومتوسط الهجوم “عبد الرحمن أبوسنينة” والمدافع “منصور رزق” قادمين من فريق من اتحاد تطاوين التونسي، والمدافع “عبد الله جديدو” قادماً من فريق أبوسليم.

كما أعاد الأهلي ابن مدرسة الناشئين بالنادي الظهير الأيمن “ربيع اللافي” لموسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق النصر.

وفي صفقة من العيار الثقيل أعلن الأهلي التوصل لاتفاق مع مهاجم فريق النصر “خالد مجدي” لثلاثة مواسم قادمة أتبعها بالتعاقد مع مهاجم النصر وهداف دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة “معتز المهدي” لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق النصر.

واستمرت إدارة الأهلي في سلسلة التعاقدات بالتوقيع مع لاعب وسط المدينة السابق “علي أبوعرقوب” 28 سنة والذي سبق وأن احترف في السعودية والكويت. وأرجعت لاعبها السابق “محمد فتحي الحبشي” 21 سنة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق السويحلي.

ومؤخرا جلبت لاعب وسط فريق الوحدة “المعتصم بالله اسكندر” في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق.

كما عاد للفريق كل من اللاعب “على معتوق” مع نهاية فترة إعارته لفريق الملعب التونسي واللاعب زكريا الهريش من شباب قسنطينة الجزائري.

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