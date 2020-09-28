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تعاقدات بارزة للأهلي طرابلس استعدادا للمشاركة الأفريقية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرم النادي الأهلي طرابلس سلسلة من التعاقدات البارزة في هذه الفترة استعدادا لبداية الممتاز والمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية كان آخرها انتقال مهاجم النصر السابق والهداف الأفريقي معتز المهدي لصفوفه.

وعزز علي أبو عرقوب لاعب المدينة السابق صفوف النادي الأهلي طرابلس، يليه الثنائي محمد الحبشي والمعتصم اسكندر وقبلهم ربيع اللافي ومنصور رزق.

ووقّع خالد مجدي قبل أسبوع عقد الانتقال إلى الأهلي طرابلس رفقة زميله في نادي النصر عبدالله بلعم الذي كان أولى الصفقات.

وكان محمود عكاشة أيضا من ضمن صفقات الأهلي طرابلس لينتظر الجمهور بالتالي تعيين مدرب الفريق الذي سيقوده في المنافسة الأفريقية، والطموحات كبيرة لتحقيق الفريق إنجازا أفريقيا وسط هذه الظروف الصعبة.

ميركاتو الأهلي طرابلس في هذه الفترة هو الأبرز في السوق المحلية ويبقى الأهم هو زرع الانسجام بين هذه العناصر حتى يكون الفريق جاهزا فعليا للمنافسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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