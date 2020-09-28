التربي يكشف لـ218 رأيه بالمرجيني.. وسبب عدم التحاقه بالفرسان

خاص| 218

تحدث اللاعب الدولي الليبي المحترف في صفوف نادي السلط الأردني أحمد التربي، لبرنامج “GAME” على شاشة قناة “218”، الاثنين، عن حظوظ المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم افريقيا بالكاميرون، حيث أشاد بالمدرب الوطني علي المرجيني، وأكد قدرته على قيادة الفرسان في التصفيات.

وأشار التربي، إلى أن توقف الدوري في ليبيا يؤثر بشكل كبير على لاعبي المنتخب خاصة من الناحية البدنية، مبينا أن رتم المباريات مهم جدا ويساعد اللاعبين في المباريات القارية.

وأشاد بإدارة المنتخب التي قررت خوض مباريات ودية الشهر المقبل، والتي من شأنها مساعدة اللاعبين في العودة لمستواهم، مشيرا إلى أنه في تواصل مستمر مع إدارة المنتخب ولكن ارتباطه مع ناديه حال دون الالتحاق بمعسكر المنتخب، وتمنى أن تسمح له الفرصة من جديد لتمثيل ألوان فرسان المتوسط.

وعن العروض التي تلقاها هذه الفترة، أكد التربي أنه تلقى عروضا من أندية محلية، وعرض من نادي سعودي ينشط في الدوري الممتاز، ولكنه في الوقت الحالي يفكر فقط في مسيرته مع ناديه الأردني حتى ينتهي عقده في ديسمبر المقبل، ثم سيفكر في العروض.

وأضاف التربي أن تجربة مع نادي السلط الأردني أضافت له الكثير رغم التوقف، موضحا أن الكرة الآسيوية تختلف عن نظيرتها الأفريقية والتي تعتمد بالأساس على العامل البدني، بينما الكرة في آسيا تعتمد على الجانب التكتيكي وهذا ما استفاده من مدربه الحالي جمال أبو عابد الذي سبق له قيادة المنتخب الأردني في السابق، مبينا أن ناديه السلط طموح ويرغب في إحراز مركز متقدم يؤهله لمشاركة آسيوية الموسم المقبل.

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