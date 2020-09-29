البيضاء تشهد اختتام دوري “محمد النظيف” للكرة الخماسية

اختتم في مدينة البيضاء، دوري المرحوم محمد النظيف لكرة القدم الخماسية، داخل أروقة مدرسة خالد بن وليد؛ بمشاركة فاعلة من أبرز اللاعبين.

وأقيم الدوري تحت إشراف الشابيْن احميدة شحات وخيري البرعصي في مدينة البيضاء؛ وقد وصل إلى المباراة النهائية فريق “رفاق وليد الجبالي” أمام “رفاق يوسف بوشنة”.

وفي ختام البطولة؛ تم توزيع القلائد والكؤوس وتقديم شهادات لكل من ساهم في إنجاح العرس الرياضي، حيث اجتمع الجميع بهدف واحد يتمثل في إبراز هذا الحدث الرياضي الذي يأتي في مرحلة مهمة مع توقف النشاط الرياضي، ليساهم في تنقية الأجواء.

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