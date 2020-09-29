“كاريوس” يقترب من اللحاق بـ”البوندسليغا”

اقترب فريق “يونيون برلين” الألماني من ضمّ حارس “ليفربول” السابق، لوريس كاريوس، لموسم على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكرت مجلة “كيكر”؛ فإن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية قبل توقيعه على عقد الانتقال للفريق الألماني في الموسم الجديد.

ويمتلك “كاريوس” تجربة سابقة في الدوري الألماني عندما كان حارسا لفريق “ماينز”؛ لكنه لم يستطع المشاركة كثيرًا مع “ليفربول” في الدوري الإنجليزي قبل أن يرحل إلى نادي “بشكتاش” التركي خلال صيف عام 2018.

ولا يحظى “كاريوس” بشعبية كبيرة في صفوف “ليفربول” نظرًا لأنه كان سببًا رئيسًا في خسارة الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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