“ليفربول” يواصل تألقه بـ”البريمير ليغ” .. ويتجاوز “أرسنال”

“ليفربول” يسير بخطى ثابتة نحو المحافظة على لقبه المحلي؛ حيث حققت كتيبة كلوب فوزها الثالث على التوالي في “البريمير ليغ”، وهذه المرة كانت على العنيد أرسنال الذي يبدو بأحسن أحواله هذا الموسم.

على أرضية ملعب الأنفيلد؛ كانت الأسبقية لـ”الغانرز” بإمضاء ألكسندر لاكازيت، ثم انتفض بعدها “الريدز” ليحرز ثنائية عن طريق ساديو ماني وأندرو روبيتسون، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني؛ حاول “أرسنال” تعديل النتيجة لكنه لم يستطع الوصول إلى شباك الحارس اليسون بأكير ، في الدقيقة الـ 88 قضى دييغو غوما على حلم “المدفعجية” بالعودة عندما أحرز ثالث أهداف “الريدز”.

فوز، واصل من خلاله، “ليفربول” صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط خلف “ليستر سيتي” المتصدر بفارق الأهداف بينما تجمد رصيد “أرسنال” عند ست نقاط في المركز الخامس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية