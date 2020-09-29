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برباعية في شباك “بارما”.. “بولونيا” يحصد أول 3 نقاط

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد فريق “بولونيا” أول ثلاث نقاط له في الدوري الإيطالي؛ عقب فوزه على حساب “بارما” بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية.

وافتتح روبيرتو سوريانو باب التسجيل في الدقيقة الـ 16 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 30.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف أندرياس سكوف أولسن الهدف الثالث في الدقيقة الـ 56، قبل أن يقلّص هيرناني جونيور الفارق في الدقيقة الـ 67.

وفي الوقت بدل الضائع؛ اختتم الأرجنتيني رودريغو بالاسيو أهداف “بولونيا”؛ ليتحصل الفريق على أول ثلاث نقاط له بينما بات “بارما” دون أي نقطة، في المركز الأخير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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