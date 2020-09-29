إدارة الترجي تفرض حجرا صحيا على اللاعبين

قررت إدارة الترجي التونسي حجر جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمدة 7 أيام بعد ثبوت إصابة الإطار الفني بفيروس كورونا.

وكان الترجي قد أعلن عن إصابة مساعد المدرب مجدي تراوي والذي غاب عن نهائي كأس تونس والذي توج به الاتحاد المنستيري يوم الأحد الماضي.

ووفقا للبروتوكول المعتمد في تونس، فقد تم إجراء مسحة لكل اللاعبين والإطار الفني والإداري والطبي لتتأكد إصابة مساعد المدرب عثمان النجار وطبيب الفريق ياسين بن أحمد والمعد البدني صبري البوعزيزي.

من جهتها، لم تعلن إدارة الترجي عن إصابة أي لاعب في الفريق لكنها قررت فرض الحجر الصحي عليهم للوقاية من تفشي الفيروس.

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