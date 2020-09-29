الدوري الايطالي بكرة القدم مهدد بالإيقاف .. لهذا السبب

أكد تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدوري الإيطالي مهدد بالإيقاف، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة “لا ريبوبليكا”، فإنه قد يتم اتخاذ قرار إيقاف مباريات الكالتشيو لمدة أسبوعين، لتجنب تفشي الإصابات بكورونا بين فرق البطولة.

وكان جنوى قد أعلن وجود 14 إصابة بين صفوفه بالفيروس العالمي، عقب مواجهة نابولي بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويستعد جنوى لمواجهة تورينو في الجولة الثالثة من عمر الكالتشيو، بينما سيلتقى نابولي، نظيره يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصير هذه المباريات غير واضح حتى الآن، لا سيما بعدما دخل فريق نابولي في عزل صحي، حتى إجراء اختبارات كورونا جديدة.

وأوضحت أن التوقف لمدة أسبوعين لن يعطل الكثير من المباريات في إيطاليا، لأن هناك فترة توقف دولي مقبلة، عقب مباريات الجولة الثالثة مباشرة.