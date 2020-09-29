كورونا يصيب 12 لاعبا من جنوى

يواصل فيروس كورونا انتشاره بين لاعبي كرة القدم حيث أعلن نادي جنوى إصابة 12 لاعبا بالفيروس.

وكان جنوى قد أجرى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا أمس الاثنين بعد تأكد إصابة كل من ماتيا بيريس ولاسه شونه، وقد جاءت النتائج إيجابية لـ12 لاعبا وإصابة عدد من الإطار الفني.

ونشر جنوى بياناً أكد فيه أن النادي قام بتفعيل الإجراءات التي يوصي بها بروتوكول مكافحة كورونا كما تم إشعار السلطات، وكان الاتحاد الإيطالي قد أجّل مباراة جنوى ونابولي الأسبوع الماضي لثلاث ساعات قبل أن تقام ويحرز نابولي فوزا عريضا بنتيجة ستة أهداف دون رد.

هذا وأعلنت عدة أندية إيطالية في الفترة الأخيرة إصابة لاعبيها بالفيروس عقب انطلاق الدوري في موسمه الجديد.

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