الشباب والرياضة تُكرّم السبّاحين قطاط والفلاح

كرّمت الهيئة العامة للشباب والرياضة في حكومة الوفاق الثنائي عزالدين قطاط وحماد الفلاح بعد تألقهما في سباق القوة والتحدي، حيث استطاع السباحان تجاوز 50 كيلومترا سباحة من بنغازي إلى غيمينس في زمن استغرق ست عشرة ساعة.

وكان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري أول الحاضرين في تكريم أبطال ليبيا في رياضة السباحة كما تم تقديم جوائز مالية لهم نظير تألقهم في الفترة الماضية حيث كسر السباحان أرقاما قياسية تسجل للمرة الأولى في المنطقة.

من جهته، يواصل الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص في بنغازي نشاطه رغم قلة الإمكانيات المالية التي يعاني منها.

