الزمالك يعين البرتغالي باتشيكو مدربا للفريق

تعاقد نادي الزمالك المصري مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب السابق باتريس كارتيرون.

ويستعد نادي الزمالك لخوض منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا ويطمح جاهدا للتتويج باللقب رغم صعوبة المهمة.

وقاد طارق يحيى فريق الزمالك بشكل مؤقت المدة الماضية إلا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يبحث عن بديل يقود الفريق المرحلة القادمة لضمان المنافسة على الألقاب.

وكان باتريس كارتيرون قد غادر فريق الزمالك بشكل مفاجئ متجها إلى التعاون السعودي بعد أن تحصل على عرض مغري وبدأ معه الفترة في دوري أبطال آسيا.

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