المدينة يضم محمد ناصر لموسمين

عاد اللاعب محمد ناصر لصفوف نادي المدينة لتعزيز صفوف الفريق لموسمين قادمين بعد تجربة احترافية سابقة في الكويت لم تستمر طويلا.

وأعلن النادي خبر عودة اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي حيث يعتبر محمد ناصر من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز خلال المواسم السابقة حيث سبق له الانضمام لنادي الأهلي بنغازي في تجربة قصيرة لم تستمر طويلا.

وكان نادي المدينة قد أبرم في الأيام الماضية مجموعة من التعاقدات من ضمنها المهاجم السابق لنادي الوحدة أحمد زكي بالإضافة لمصدق العمامي وأنور مخلوف.

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