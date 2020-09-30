الأمريكي ديست يصل إلى برشلونة

وصل الأمريكي سرجينو دست مدافع أياكس أمستردام إلى برشلونة تمهيداً للانضمام إلى الفريق الكاتالوني .

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية إلى أن دست قد سافر للتفاوض مع برشلونة بعد أخذ إذن من أياكس إلا أن الاتفاق حتى الأن لم يصبح رسمياً، كما من المنتظر أن يخضع اللاعب في حال اتفاقه مع إدارة برشلونة للفحص الطبي تمهيداً لتقديمه والإنضمام إلى تدريبات الفريق بقيادة المدرب رونالد كومان .

ووقع الاختيار على سرجينيو دست من قبل المدرب رونالد كومان وذلك لتعويض البرتغالي نيلسون سيميدو الذي إنضم إلى وولفرهامبتون .

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