“مانشستر سيتي” يفوز بـ”دياز” في صفقة قياسية

أعلن فريق ” مانشستر سيتي” تعاقده رسميًا، مع المدافع البرتغالي، روبن دياز، القادم من فريق “بنفيكا”، لمدة ستة مواسم، مقابل حوالي 72 مليون يورو؛ ليصبح أغلى لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز .

وانضم المدافع، صاحب الـ 23 عامًا، إلى فريق “السيتزن”، وأكد أنه نال فرصة رائعة لم يكن يحلم بها في الوقت الراهن.

وأشار “السيتي” إلى أن الصفقة تضمنت انتقال المدافع الأرجنتيني، نيكولاس أوتاميندي، إلى “بنفيكا” مقابل 13,7 مليون جنيه إسترليني؛ ليصبح “دياز” أحد أغلى المدافعين في تاريخ “السيتي”.

وشارك “دياز” في 19 مباراة مع منتخب البرتغال، كما تدرج في قطاع الناشئين للنادي، ولعب 113 مباراة مع الفريق الأول منذ 2017.

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