توتنهام يعبر تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تقرير 218

دخل تشيلسي مواجهة القمة أمام مستضيفه وجاره اللندني توتنهام بأفضلية الهجوم بعد التراجع في المباريات الأخيرة في البريمرليغ .

وواصل البلوز الضغط وتمكنوا من هز شباك السبيرز بعد مرور 20 دقيقة بواسطة الوافد الجديد تيمو فيرنر الذي سجل أول أهدافه الرسمية مع الأزرق اللندني .

واستعجل لاعبو توتنهام التعديل لكن المسافة بين التسديد والشباك وجدت حائط الصد الجديد إدوارد ميندي الذي أوقف العديد من الفرص الخطيرة موجها رسالة للحارس كيبا مفادها أنه جاء للمشاركة أساسيا لا للجلوس على مقاعد البدلاء .

وفي الشوط الثاني واصل ميندي تألقه وأبعد تسديدة سيرجيو ريغيلون بكل اقتدار، أما البلوز فكادوا يباغتون أصحاب الأرض عبر فيرنر من جديد لكن الحارس لوريس كان في الموعد.

ولأن المباراة شهدت العديد من الفرص والإثارة تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من تسجيل التعادل في دقائق حبس الأنفاس وسط تحفيز من المدرب جوزيه مورينيو لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي رجحت كفة السبيرز بخمس ركلات مقابل أربعة .

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