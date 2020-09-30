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إصابة تياغو ألكانتارا بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول عن إصابة لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا بفيروس كورونا ليغيب عن المواجهات المقبلة للريدز .

وذكر بطل إنجلترا في بيان رسمي أن ألكانتارا قد أجرى المسحة الطبية وجاءت إيجابية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للحجر الصحي الذاتي طوال فترة الإصابة بكورونا، فيما لم تظهر أعراض واضحة لإصابة اللاعب خلال اليومين الماضيين إلا أن ليفربول أشار إلى أن ألكانتارا قد يغيب عن قائمة المنتخب الإسباني الأيام المقبلة .

ولم يشارك ألكانتارا في فوز ليفربول الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه أرسنال بسبب إصابة طفيفة .

وانتقل لاعب الوسط الإسباني ذو الأصول البرازيلية إلى ليفربول قادماً من بايرن ميونيخ خلال الميركاتو الجاري بعد تتويجه بالثلاثية مع العملاق الألماني .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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