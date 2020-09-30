الأهلي طرابلس يسلم اتحاد الكرة طلب المشاركة الأفريقية

قدمت إدارة الأهلي طرابلس كل المستندات والوثائق الخاصة باللاعبين للأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم وذلك تأهبا للمشاركة الأفريقية

وحدد الاتحاد الليبي مهلة للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لتقديم قوائم لاعبيها وذلك لتسليمها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت إدارة الأهلي قد دعمت الفترة الماضية الفريق الأول بعدد من اللاعبين على رأسهم خالد مجدي وعبدالله بلعم إضافة إلى ربيع اللافي وعبد الحكيم التركي ومحمود عكاشة ومنصور رزق ومعتز المهدي وعدد من لاعبي فريق الأواسط.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي طرابلس في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق المركز الثالث في آخر نسخة من الدوري الممتاز.

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