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الأهلي طرابلس يسلم اتحاد الكرة طلب المشاركة الأفريقية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت إدارة الأهلي طرابلس كل المستندات والوثائق الخاصة باللاعبين للأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم وذلك تأهبا للمشاركة الأفريقية

وحدد الاتحاد الليبي مهلة للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لتقديم قوائم لاعبيها وذلك لتسليمها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت إدارة الأهلي قد دعمت الفترة الماضية الفريق الأول بعدد من اللاعبين على رأسهم خالد مجدي وعبدالله بلعم إضافة إلى ربيع اللافي وعبد الحكيم التركي ومحمود عكاشة ومنصور رزق ومعتز المهدي وعدد من لاعبي فريق الأواسط.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي طرابلس في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق المركز الثالث في آخر نسخة من الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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