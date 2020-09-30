من الفريق الأكثر شعبية في ليبيا ريال مدريد أم برشلونة ؟

كشفت خريطة نشرها موقع Reddit للتواصل الاجتماعي، عن الفريق الأكثر شعبية بين ريال مدريد وبرشلونة في مختلف أنحاء العالم.

ويتضح من الخريطة التي تم نشرها عبر جوجل ترندز، أن ريال مدريد هو الأكثر شعبية في معظم الدول.

وحسب الإحصائيات فإن ريال مدريد هو الفريق الأكثر شعبية في ليبيا، مثل معظم الدول العربية كتونس، والجزائر، ومصر والمملكة العربية السعودية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، ودول قارة أمريكا الجنوبية من الدول التي يحظى فيها فريق برشلونة بالشعبية الأكبر، لاسيما الأرجنتين بسبب قائد برشلونة الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومارادونا الذي ارتدى قميص البلوغرانا من قبل.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “أس” الاسبانية في تقرير سابق، فإن نادي ريال مدريد يمتلك أكثر من 223 مليون متابع بين مواقع “تويتر” و”فيس بوك” و”إنستغرام”، بالإضافة إلى كونه أكثر الأندية بحثا في متصفح الإنترنت بشكل عام، وهو أكثر نادٍ في العالم يملك متابعين على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاء برشلونة في المركز الثاني حيث يمتلك 213.6 مليون متابع، أي أقل بـ10 ملايين متابع من ريال مدريد، بينما جاء المركزين الثالث والرابع من نصيب مانشستر يونايتد وتشيلسي على التوالي.

وكانت إحصائية سابقة قد كشفت عن أكثر 5 أندية إنجليزية شعبية في الوسط الليبي، حيث جاء تشيلسي في المركز الأول بنسبة 22.41%، ثم أرسنال بنسبة 17.98%، وفي المركز الثالث جاء فريق مانشستر سيتي بنسبة 16.05% ، ورابعاً مانشستر يونايتد بنسبة 15.07%، أما المركز الخامس فكان من نصيب ليفربول مع نسبة انتشار 12.59%، وسادساً توتنهام بنسبة 4.18%.

ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر الفرق متابَعة في الصين والهند وهما أكبر دول العالم من حيث عدد السكان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية