اخبار الرياضة

هيئة الرياضة تحدد موعد انتخابات نادي النصر

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت الهيئة العامة للشباب والرياضة السبت المقبل موعدا لانتخابات رئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر.

واختارت هيئة الشباب والرياضة مجمع سليمان الضراط مكانا لإجراء الانتخابات التي تقدمت لها ثلاث قوائم، وستنطلق انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر في تمام العاشرة صباحا على أن تستمر حتى الثالثة ظهرا.

ويسعى مسؤولو وجمهور الفحامة إلى ترتيب البيت الداخلي قبل المشاركة الأفريقية في دوري الأبطال في شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن الفريق شهد خروج عدد كبير من لاعبيه الفترة الماضية في صفقات انتقال حر إذ لم تستفد خزائن النصر من كل هذه الانتقالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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