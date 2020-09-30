رابطة البريمرليغ.. إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إصابة 10 من لاعبي عدة أندية خلال الفحوصات الأخيرة وهي أكبر حصيلة من الإصابات خلال الموسم الحالي.

وذكر بيان رابطة البريمرليغ أن الفحوصات الأخيرة شملت ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين لاعبا ومنتسبا حيث ظهرت إيجابية عشر حالات ستخضع للعزل بصورة مباشرة لمدة عشرة أيام.

ولم تحدد الرابطة أي تفاصيل للمصابين لكنها أشارت إلى أنها ستواصل الفحوصات في عدة مراحل خلال الفترات المقبلة.

وكان عدد من أندية الدوري الإنجليزي قد أعلنوا إصابات بعض اللاعبين أبرزهم الوافد الجديد تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول.

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