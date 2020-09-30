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رابطة البريمرليغ.. إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إصابة 10 من لاعبي عدة أندية خلال الفحوصات الأخيرة وهي أكبر حصيلة من الإصابات خلال الموسم الحالي.

وذكر بيان رابطة البريمرليغ أن الفحوصات الأخيرة شملت ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين لاعبا ومنتسبا حيث ظهرت إيجابية عشر حالات ستخضع للعزل بصورة مباشرة لمدة عشرة أيام.

ولم تحدد الرابطة أي تفاصيل للمصابين لكنها أشارت إلى أنها ستواصل الفحوصات في عدة مراحل خلال الفترات المقبلة.

وكان عدد من أندية الدوري الإنجليزي قد أعلنوا إصابات بعض اللاعبين أبرزهم الوافد الجديد تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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