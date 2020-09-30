السويحلي يواصل تعزيز صفوفه للاستحقاقات القادمة

بدأت إدارة السويحلي بعد انتهائها من الاحتفالات بالذكرى الـ65 لتأسيس النادي، تتحرك فعليا نحو الميركاتو الشتوي لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة حيث تعاقدت مع لاعبها السابق إبراهيم العجيل الذي قرر العودة للسويحلي بعد تجربة مع النصر، أما الصفقة الثانية فكانت تمديد عقد اللاعب فايز سعد لموسم جديد عقب تألقه مع الفريق المواسم السابقة.

ولم تقف إدارة السويحلي هنا للتعاقد مع المهاجم أحمد أبودبوس والذي وقّع عقدا لموسمين، فريق مدينة مصراتة دعم صفوفه أيضا بالمهاجم علي القماطي والذي سينضم بدوره للفريق لموسمين.

لم تفكر إدارة النادي فقط في فريق كرة القدم بل اجتمعت أيضا مع لاعبي فريق الكرة الطائرة المتوج بآخر نسخة للدوري الليبي والذي قاد السويحلي عدة مرات لمنصات التتويج.

وجاء الاجتماع لتأكيد الإدارة على اهتمامها بالكرة الطائرة ودعمها للفريق خاصة أنه مقبل على مشاركات عربية وأفريقية باعتباره بطل ليبيا وأكدت أن كل الأمور ستسير بالشكل المطلوب وأنها وفرت كل المطلوب لضمان تألق الفريق في المرحلة المقبلة.

وبهذا تكون إدارة النادي السويحلي أعدت العدة للموسم الجديد وفي انتظار صافرة البداية لعودة النشاط والتي من المفترض أن تطلقها لجنة مكافحة كورونا في ليبيا فور السيطرة على الفيروس.

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