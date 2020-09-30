اخبار الرياضة

خيتافي وفالنسيا يواصلان ريادة الليغا

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

واصل خيتافي عروضه القوية بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب كوسلوم ألفونسو بيريز ضمن الجولة الرابعة.

وافتتح أنخيل رودريغيز أهداف المباراة في الدقيقة 13، وعزز مارك كوكوريا النتيجة بالهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 39، وبعد ثلاث دقائق عاد رودريغيز لإضافة الهدف الثالث للفريق المدريدي قبل نهاية الشوط الأول.

ليرفع خيتافي رصيده إلى سبع نقاط فيما توقف بيتيس عند ست نقاط بعد خسارتين متتاليتين.

من جهته عاد فالنسيا لسكة الانتصارات بفوزه الصعب خارج أرضه على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في مستهل الأسبوع الرابع من الليغا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الأوروغواياني ماكسي غوميز والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

ليرفع الخفافيش رصيد النقاط إلى سبع نقاط في الصدارة مع خيتافي فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند خمس نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك