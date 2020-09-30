خيتافي وفالنسيا يواصلان ريادة الليغا

تقرير| 218

واصل خيتافي عروضه القوية بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب كوسلوم ألفونسو بيريز ضمن الجولة الرابعة.

وافتتح أنخيل رودريغيز أهداف المباراة في الدقيقة 13، وعزز مارك كوكوريا النتيجة بالهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 39، وبعد ثلاث دقائق عاد رودريغيز لإضافة الهدف الثالث للفريق المدريدي قبل نهاية الشوط الأول.

ليرفع خيتافي رصيده إلى سبع نقاط فيما توقف بيتيس عند ست نقاط بعد خسارتين متتاليتين.

من جهته عاد فالنسيا لسكة الانتصارات بفوزه الصعب خارج أرضه على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في مستهل الأسبوع الرابع من الليغا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الأوروغواياني ماكسي غوميز والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

ليرفع الخفافيش رصيد النقاط إلى سبع نقاط في الصدارة مع خيتافي فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند خمس نقاط.

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