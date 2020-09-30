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التاورغي أولى صفقات النصر للموسم الجديد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة نادي النصر مع لاعب التحدي عامر التاورغي لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويعد التاورغي أولى صفقات فريق النصر للموسم الجديد حيث يملك اللاعب خصالا هجومية قوية إذ تُوج بلقب هداف البطولة في موسم 2017-2018، كما قاد فريقه التحدي إلى دوري أبطال أفريقيا في ذات الموسم.

وانتقل بعدها إلى الأهلي طرابلس في تجربة لم تستمر طويلا بسبب توقف الدوري إبّان الحرب في طرابلس، كما مثّل التاورغي المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كان آخرها كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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