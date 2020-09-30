التاورغي أولى صفقات النصر للموسم الجديد

تعاقدت إدارة نادي النصر مع لاعب التحدي عامر التاورغي لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويعد التاورغي أولى صفقات فريق النصر للموسم الجديد حيث يملك اللاعب خصالا هجومية قوية إذ تُوج بلقب هداف البطولة في موسم 2017-2018، كما قاد فريقه التحدي إلى دوري أبطال أفريقيا في ذات الموسم.

وانتقل بعدها إلى الأهلي طرابلس في تجربة لم تستمر طويلا بسبب توقف الدوري إبّان الحرب في طرابلس، كما مثّل التاورغي المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة كان آخرها كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018.

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