اختتام بطولة الفقيدين محمد السليني وحسام الحر لكرة اليد

اختتم دوري الفقيدين محمد السليني وحسام الحر لكرة اليد والذي أقيم تحت إشراف وتنظيم نادي المشعل وتوج به فريق البيضاء على حساب فريق سبها بنتيجة 27 مقابل 23.

لينطلق بعد المباراة مباشرة حفل الختام في ملعب نادي المشعل بالخمس والذي حضره رئيس مجلس الرياضة بالخمس الهادي عويلي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس، وعدد من رؤساء الأندية بالخمس.

كما تم تكريم الفريقين المتوجين بالترتيب الأول والثاني وأسرة المرحومين محمد سليني وحسام الحر وحسام الدالي، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي كانت لها بصمة على كرة اليد بنادي المشعل، من بينهم مصطفى إنويجي وعمر الضبع وبشير أبوجناح وحمد عمران وحريبش ورامي الغويل.

ولم تنس اللجنة المنظمة تكريم حكام البطولة علاء الدين مصباح وحسن الرجباني وعبدالعزيز مقطوف وطاهر غومة وإسماعيل حبلوص والصيد حبلوص.

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