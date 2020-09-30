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النعمي والسوري يجتازان دورة التدريب الدولية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصل شطرنجيا نادي الظهرة الرياضي “هاشم النعمي” و”محمد السوري” على شهادة تدريب دولية.

وذلك بعد اجتيازهما وبنجاح كبير اختبارات دورة مدربي الشطرنج الدولية والتي نظمها الاتحاد العربي وأشرف عليها الاتحاد الدولي للشطرنج.

حيث حاز النعمي على لقب وشهادة مدرب اتحادي (FI) بينما نال زميله “محمد السوري” لقب وشهادة مدرب محلي (NI).

ويعتبر النعمي والسوري من اللاعبين الأكفاء برياضة الذكاء والعقل بفضل ما حققاه من نتائج دولية مُشرّفة لرياضة الشطرنج الليبي.

وكان الاتحاد الليبي للشطرنج قد استغل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا وأجرى عددا من البطولات عبر الإنترنت وذلك لتطوير الرياضي الليبي وصقل موهبتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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