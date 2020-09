أخبار ليبيا24 أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي الأربعاء تجديد عقد الظهير الأيمن أبوبكر بوعقيلة ليواصل المسيرة مع فريق كرة القدم بالنادي لموسمين. وقدم بوعقيله اداء مميز مع الأهلي خلال المشاركة في البطوله العربية للأندية والمسابقة الافريقية. وكانت إدارة الاهلي بنغازي قد عززت صفوف فريق كرة القدم بالنادي بعدد من الأسماء المميزة أبرزها جمعة العبار و […]

