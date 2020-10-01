الحكم الدولي خالد مخلوف يدعو لدعم قائمة البطل السابق صلاح أرحومة

أخبار ليبيا24

دعا الحكم الدولي في لعبة القوة البدنية خالد مخلوف، إلى دعم قائمة البطل السابق، صلاح أرحومة من مدينة بنغازي، مؤكدًا على أندية المدينة الوقوف معه.

وقال مخلوف :”إن لعبة الملاكمة عريقة في مدينة بنغازي، وأفرزت عدد من الأبطال المعروفين الذين أضافوا الكثير لهذه اللعبة”.

وأضاف الحكم الدولي أنه كان سببًا في دعوة الأبطال السابقين في اللعبة عام 2011، ودعوتهم لاجتماع كبير بمدينة بنغازي، واتفقوا على عودة اللعبة وإحيائها من جديد بعد التوقف الذي شهدته أيام النظام السابق.

ولفت إلى أن لعبة الملاكمة ظلت منذ 2011 في مكانها مشددًا على ضرورة تفعيل اللعبة بوجوه جديدة تقدم الرقي والتقدم للعبة، ومن ذلك طرح اسم صلاح أرحومة لتولي منصب رئيس الاتحاد.

وأفاد الحكم الدولي في لعبة القوة البدنية أنه عشق لعبة الفن النبيل من خلال والده الملاكم والمدرب السابق المرحوم، عبد السميع مخلوف.

وأوضح أن عائلة مخلوف الرياضية، ليست على خلاف مع أحد في الرياضة في ليبيا، وتملك رصيدًا من الأصحاب والأحباب في مختلف الرياضات والألعاب.

وشدد مخلوف، على أنه لا يحب الجهوية والمناطقية، مشيرًا إلى أنه يحترم المنافسة الشريفة ويبارك أي قائمة تفوز بالانتخابات المقررة الخميس.

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