“باكيتا” ينضمّ إلى “ليون” قادمًا من “ميلان”

تعاقد فريق “ليون” مع لاعب الوسط البرازيلي، لوكاس باكيتا، القادم من فريق “ميلان”؛ في صفقة تستمر لمدة خمس سنوات قادمة.

وأعلن “ليون”، في بيانه الرسمي، أن الاتفاق أٌبرم بصورة ودية بين إدارة النادي الفرنسي و”ميلان”، دون الكشف عن قيمة الصفقة أو راتب اللاعب؛ إلا أن تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزائن “ليون” قرابة 20 مليون يورو.

وأوضحت عدة صحف فرنسية أن انضمام “باكيتا” قد يقرّب من خروج صانع الألعاب الواعد، حسام عوار، في “الميركاتو”. وكان “باكيتا” قد انضمّ إلى “ميلان” في يناير 2019 مقابل 35 مليون يورو .

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