أتالانتا” يكتسح “لاتسيو” برباعية في “الأولمبيكو”

اكتسح فريق “أتالانتا” مضيفه فريق “لاتسيو”؛ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد؛ خلال مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي أقيمت على ملعب “الأولمبيكو”.

وأحرز الجناح روبن جوسينس، أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، وعزز هانز هاتيبور، التقدم في الدقيقة الـ32، ثم قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق سجل النجم الأرجنتيني، أليخاندرو غوميز، الهدف الثاني؛ منهيًا الشوط الأول بتقدم فريق “بيرغامو”.

وفي الشوط الثاني؛ قلّص فيليبي كايسيدو الفارق لـ”لاتسيو” في الدقيقة الـ 57، قبل أن يكمل “غوميز” رباعية “أتالانتا” في الدقيقة الـ 61 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يرفع “أتالانتا” رصيده إلى ست نقاط يحتل بها المركز الثاني، فيما توقف رصيد “لاتسيو” عند ثلاث نقاط.

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