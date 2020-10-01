كورونا قد تحرم بايرن من تحطيم رقم إنتر ومعادلة إنجاز برشلونة التاريخي

حصد بايرن لقب كأس السوبر الألمانية بانتصاره على وصيف النسخة الماضية من الدوري الألماني بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 على ملعب ألياز آرينا أمس الأربعاء؛ عادل من خلالها انجاز إنتر ميلان الإيطالي الذي حقق خماسية موسم 2009 – 2010 “الدوري الإيطالي – كأس إيطاليا – دوري أبطال أوروبا – كأس السوبر الإيطالية – كأس العالم للاندية”.

وعقب ذلك بات أمام بايرن تحقيق لقب كأس العالم للأندية لمعادلة إنجاز برشلونة بتحقيقه لسداسية الموسم، بعد أن حقق الفريق البافاري لقب الدوري والكأس الألمانيين ودوي الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية والألمانية.

ليبقى حلم عشاق بطل ألمانيا هذه المرة رهن ما سيسفر عنه قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حول إقامة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام في العاصمة القطرية الدوحة, فبسبب انتشار جائحة كورونا والتراكمات التي سببها هذا الفيروس المستجد في مواعيد ورزنامة الدوريات المحلية والقارية من المتوقع أن تختتم الاتحادات القارية دوري الأبطال لكل قارة في شهر ديسمبر ما قد يتضارب مع موعد إقامة مونديال الأندية في موعدها المقرر سابقا لتكون في شهر ديسمبر من العام الحالي.

خصوصا بعد تصريحات رئيس الفيفا “جياني إنفانتينيو” التي نقلتها صحيفت “ديلي ميل” الإنجليزية قوله إن توقيت البطولة يتضارب مع بطولات الاتحادات القارية ما قد يتسبب بإلغائها مشيراً إلى احتمالية إقامة مونديال الأندية بعد التشاور مع جميع الاتحادات القارية وجميع الأندية المشاركة واتخاذ القرار الأفضل لذلك.

ليبقى حلم العملاق البافاري وعشاقه بتحقيق السداسية رهن ما سيسفر عنه قرار الفيفا الاستثنائي لهذا الموسم الذي تعرقل كثيرا باصطدام رزنامة الموسم الماضي بالموسم الحالي في أغلب دول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار