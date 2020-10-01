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إنتر ميلان يدك شباك بينيفينتو بخماسية ثقيلة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد إنتر ميلان بفوز عريض من مضيفه بينيفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتا كولومبا في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبعد أقل من دقيقة افتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة بعد تمريرة عرضية من المغربي أشرف حكيمي، وأضاف روبيرتو غاليارديني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين، وعاد لوكاكو لتعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والعشرين مستغلا خطأ دفاعيا واضحا.

وقلص بينيفينتو الفارق في الدقيقة الرابعة والثلاثين عبر جيانلوكا كابراري بعد خطأ الحارس سمير هندانوفيتش، إلا أن أشرف حكيمي أضاف الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

وفي الشوط الثاني عزز لوتارو مارتينيز تقدم النيراتزوري بالهدف الخامس قبل أن يعود كابراري ويقلص الفارق بالهدف الثاني لأصحاب الأرض ليرفع إنتر رصيده إلى ست نقاط فيما توقف بينيفينتو عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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