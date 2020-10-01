“أندية مانشستر” تبلغ ربع نهائي الـ”كاراباو”

‬تقرير 218

صعد مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل .

وافتتح رحيم ستيرلينغ أول أهداف المواجهة في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وعاد اللاعب نفسه لتعزيز النتيجة في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، وعزز الوافد الجديد فيران توريس تقدم السيتي في الدقيقة الخامسة والستين، ليضمن السيتزن التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة الكاراباو.

ومن جهة أخرى وبعد أيام من الفوز عليه في البريمرليغ عاود مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه برايتون على ملعب فالمر ليضمن تأهله إلى دور الثمانية من رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .

وسجل لاعب الوسط الشاب سكوت مكتوميناي أول أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعزز الإسباني المخضرم خوان ماتا التسجيل للشياطين الحمر بحلول الدقيقة الثالثة والسبعين، واختتم بول بوغبا ثلاثية المانيو قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق، ليتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع النهائي في انتظار استكمال بقية مباريات الدور ثمن النهائي.

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